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СМИ: во время протестов в Буэнос-Айресе задержали свыше 100 человек

БУЭНОС-АЙРЕС, 13 мар — РИА Новости. Свыше 100 человек задержаны во время протестов в центре Буэнос-Айреса, сообщил телеканал TN.

Источник: AP 2024

«По меньшей мере 103 человека задержаны», — говорится в сообщении телеканала.

В среду в центре аргентинской столицы, у здания конгресса, прошла акция протеста, в которой участвовали пенсионеры, выступающие за улучшение условий их жизни, и пришедшие поддержать их болельщики из многих футбольных клубов страны. На площади и прилегающих улицах собрались около 2 тысяч человек. Пенсионеры недовольны низким уровнем пенсий, протестуют они также из-за дороговизны жизни.

Столкновения с полицией начались практически с самого начала манифестации. Позднее отдельные стычки переросли в беспорядки. Протестующие, в основном молодые люди, кидали в полицию палки, бутылки и камни. Полиция задействовала слезоточивый газ, водомёты. Протестующие пытались строить баррикады, подожгли полицейский автомобиль, мусорные баки.

В настоящий момент, как передаёт корреспондент РИА Новости, акция завершилась.