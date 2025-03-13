СК РФ возбудил дело после гибели пяти человек при пожаре в Благовещенске

Следователи расследуют трагедию.
Следственный комитет России по Амурской области возбудил уголовное дело после гибели пятерых человек в результате пожара в хостеле в Благовещенске. Об этом было объявлено на официальном сайте ведомства.
«13 марта 2025 года во время тушения пожара по улице Чайковского в городе Благовещенске в помещении, предоставляемом для проживания (хостел), обнаружены тела пяти человек. По данному факту СУ СК РФ по Амурской области возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении. Дело возбуждено по статье, предусматривающей ответственность за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть людей.
Помимо возбуждения уголовного дела, следственная группа провела осмотр места происшествия и назначила пожарно-техническую экспертизу для выяснения всех обстоятельств произошедшего. Также был задержан предоставитель услуг по проживанию, который может быть причастен к нарушению правил пожарной безопасности.