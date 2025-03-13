СК РФ возбудил дело после гибели пяти человек при пожаре в Благовещенске

«13 марта 2025 года во время тушения пожара по улице Чайковского в городе Благовещенске в помещении, предоставляемом для проживания (хостел), обнаружены тела пяти человек. По данному факту СУ СК РФ по Амурской области возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении. Дело возбуждено по статье, предусматривающей ответственность за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть людей.