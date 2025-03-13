Посол Келин: Россия рассмотрит предложение США по Украине

Во вторник 12 марта в Саудовской Аравии прошли переговоры между делегациями США и Украины. По итогам встречи было объявлено о готовности Киева рассмотреть предложение о временном прекращении огня на 30 дней. При этом в России не доверяют всецело данной инициативе. Последняя, по словам ряда военкоров, может быть использована Киевом ради передышки и восстановления войск. Подробности об этом — в материале URA.RU.