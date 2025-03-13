Путин в военной форме занял первые полосы СМИ всего мира: что говорят

В среду президент России Владимир Путин неожиданно прибыл в командный пункт своих войск, расположенный в Курской области. Примечательно, что он был одет в военную форму, что нехарактерно для главы российского государства. Этот визит совпал с тем моментом, когда на его рассмотрении находится предложение о перемирии, поступившее от Украины и Соединенных Штатов, пишет ABC International и публикует фотографию Путина в военной форме на первой полосе.