На выборах в Гренландии победили выгодные Трампу люди

Теперь, когда ни одна из партий не получила абсолютное большинство, в Гренландии будет формироваться коалиционное правительство. Лидер Demokraatit Йенс-Фредерик Нильсен уже выразил готовность к сотрудничеству со всеми политическими силами для обеспечения стабильного управления регионом.