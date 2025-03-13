На выборах в Гренландии победили выгодные Трампу люди

Вопрос отделения острова от Дании является острым.
На парламентских выборах в Гренландии победила либеральная оппозиционная партия Demokraatit. Партия занимает осторожную позицию по вопросу независимости Гренландии и выступает за постепенное отделение острова от Дании.
«На выборах одержала победу партия Demokraatit, выступающая за постепенное отделение. Основной ее конкурент, партия Naleraq, напротив, хочет быстрого перехода к независимости и заключение оборонного соглашения с США, которое по ее замыслу позволит Гренландии обеспечить свою защиту», — сообщает Sky News.
Теперь, когда ни одна из партий не получила абсолютное большинство, в Гренландии будет формироваться коалиционное правительство. Лидер Demokraatit Йенс-Фредерик Нильсен уже выразил готовность к сотрудничеству со всеми политическими силами для обеспечения стабильного управления регионом.
Ранее президент США Дональд Трамп решил заманить Гренландию в состав страны деньгами. Соответствующий пост глава Америки выпустил в своей социальной сети. Трамп уточнил, что США поддерживают право народа Гренландии определять свое собственное будущее, но намекнул, что возможен и силовой вариант решения вопроса.