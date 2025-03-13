В Боливии в ДТП с участием автобуса 13 человек погибли и еще 20 пострадали

В Боливии на автодороге рядом с городом Томайкури автобус врезался в скалу, в результате чего 13 человек погибли, а еще 20 получили ранения. Об этом 12 марта сообщил портал Erbol со ссылкой на представителя полицейского управления Потоси подполковника Лимберта Чоке.