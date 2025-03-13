В Боливии в ДТП с участием автобуса 13 человек погибли и еще 20 пострадали

Уточняется, что транспортное средство ехало из Сукре в Оруро, но из-за оползней, вызванных дождями, оно съехало в кювет, после чего врезалось в гору.
«Примерно 20 раненых доставлены в Льяллагуа для госпитализации, на данный момент сообщается о 13 погибших», — заявил представитель полиции.
Накануне радиостанция BioBioChile сообщила о том, что в Чили в результате ДТП с четырьмя автобусами погибли по меньшей мере шесть человек. Кроме этого, 12 человек были госпитализированы с крайне тяжелыми травмами.