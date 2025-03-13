Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Боливии в ДТП с участием автобуса 13 человек погибли и еще 20 пострадали

В Боливии на автодороге рядом с городом Томайкури автобус врезался в скалу, в результате чего 13 человек погибли, а еще 20 получили ранения. Об этом 12 марта сообщил портал Erbol со ссылкой на представителя полицейского управления Потоси подполковника Лимберта Чоке.

Источник: AP 2024

Уточняется, что транспортное средство ехало из Сукре в Оруро, но из-за оползней, вызванных дождями, оно съехало в кювет, после чего врезалось в гору.

«Примерно 20 раненых доставлены в Льяллагуа для госпитализации, на данный момент сообщается о 13 погибших», — заявил представитель полиции.

Накануне радиостанция BioBioChile сообщила о том, что в Чили в результате ДТП с четырьмя автобусами погибли по меньшей мере шесть человек. Кроме этого, 12 человек были госпитализированы с крайне тяжелыми травмами.