Местонахождение неизвестно: в Приморье ищут пропавшего мужчину с ожогом

С 10 марта в Приморье разыскивают без вести пропавшего 44-летнего мужчину. Около 16:00 Денис Романов ушел с крестьянского хозяйства в сторону трассы Терней — Малая Кема и не вернулся. До сих пор его местонахождение неизвестно. Ориентировку на него опубликовали волонтеры «ПримПоиска».