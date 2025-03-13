Местонахождение неизвестно: в Приморье ищут пропавшего мужчину с ожогом

С 10 марта в Приморье разыскивают без вести пропавшего 44-летнего мужчину. Около 16:00 Денис Романов ушел с крестьянского хозяйства в сторону трассы Терней — Малая Кема и не вернулся. До сих пор его местонахождение неизвестно. Ориентировку на него опубликовали волонтеры «ПримПоиска».
Рост Дениса около 180 сантиметров, худощавое телосложение, темные волосы. Когда его видели перед уходом, он был одет в ярко-оранжевую куртку, синие штаны, сапоги, черную вязаную шапку. Из особых примет волонтеры указали ожог на голове и на ухе.
В «ПримПоиске» также предупредили, что мужчина может быть дезориентирован.
Все, кто владеет информацией о местонахождении Дениса, могут позвонить по телефонам: 8−423−733−21−71, 102, 112 (полиция) или 8−924−239−02−64, 8−914−721−22−32 (волонтеры).