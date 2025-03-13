Тигр унёс собаку с территории больницы в селе Светлояровка в Приморье

Вторник, 11 марта, стал очередным тревожным днём для жителей Черниговского района Приморья в селе Светлояровка. На территории краевой больницы восстановительного лечения тигр напал на собаку, защищавшую своих щенков. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как хищник беспрепятственно проник на открытую территорию медучреждения — сотрудница пояснила, что ворота не закрывали из-за вечернего заезда пациентов. Через несколько минут зверь покинул участок, унося добычу в зубах.
Местные жители сообщают, что с января этого года полосатый хищник регулярно появляется в окрестностях села. Многочисленные обращения в охотнадзор пока не принесли результатов, а сельчане, по их словам, живут в страхе, ожидая возможного нападения на человека.
«АиФ-Приморье» в тот же день сообщил о другом трагическом случае: в Красноармейском округе жертвой тигра стал депутат местного совета, работавший лесничим.
Ранее, в январе, хищник загрыз рыбака в приморском селе Зимники. Участившиеся случаи вызывают опасения у экспертов. В соцсетях светлояровцы пишут о бездействии властей, подчёркивая, что открытая территория медучреждения и близость лесов создают постоянную угрозу.