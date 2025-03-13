В полиции Москвы рассказали о поджогах, совершаемых детьми по заданию мошенников

Васенин подчеркнул, что подобные случаи лучше пресекать дома, не доводя ситуацию до разбирательства с полицией. Правонарушителями могут оказаться дети, которых запугали мошенники. В качестве примера он рассказал, как 14-летний подросток бросил бутылку с зажигательной смесью в служебную машину, а затем — в административное здание в Троицком округе. «Когда начинаем с человеком разбираться, задерживаем его, мы понимаем, что абсолютно благополучная семья. Ребенка на протяжении двух дней вели мошенники под страхом того, что его родителям угрожает опасность», — отметил он.