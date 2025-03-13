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В полиции Москвы рассказали о поджогах, совершаемых детьми по заданию мошенников

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Сотрудники полиции имеют опыт и ресурсы, позволяющие им оперативно установить детей, которые по указанию мошенников совершают поджоги, бросают зажигательные смеси в административные здания. В Москве подобные факты регистрируются, заявил начальник пресс-службы столичного главка полиции Владимир Васенин.

Источник: РИА "Новости"

«Установить такого человека на территории Москвы и задержать его — для нас это понятная процедура, у нас есть для этого оперативный опыт, информационные ресурсы, мы пользуемся активно камерами наружного наблюдения», — сказал он.

Васенин подчеркнул, что подобные случаи лучше пресекать дома, не доводя ситуацию до разбирательства с полицией. Правонарушителями могут оказаться дети, которых запугали мошенники. В качестве примера он рассказал, как 14-летний подросток бросил бутылку с зажигательной смесью в служебную машину, а затем — в административное здание в Троицком округе. «Когда начинаем с человеком разбираться, задерживаем его, мы понимаем, что абсолютно благополучная семья. Ребенка на протяжении двух дней вели мошенники под страхом того, что его родителям угрожает опасность», — отметил он.