В Хабаровске хоккейных боссов задержали с 2,5 кг чёрной икры

В аэропорту Хабаровска 6 марта были задержаны два высокопрофильных сотрудника хоккейного клуба «Салават Юлаев»: первый заместитель генерального директора Александр Кислицын и начальник команды Юрий Попов, сообщает телеграм-канал Sport Baza.
Мужчины попытались вывезти из Хабаровска около двух с половиной килограммов чёрной икры, спрятанной в пяти полукилограммовых банках.
Инцидент произошел после матча между уфимской командой и хабаровским «Амуром». По данным источников Sport Baza, сотрудники клуба направлялись обратно в Уфу, когда были задержаны сотрудниками правоохранительных органов. При досмотре у них была обнаружена крупная партия икры, которую они не смогли подтвердить документами.
На допросе Юрий Попов заявил, что вся икра принадлежит ему лично. По его словам, он купил продукт с рук «для себя» и не знал о необходимости наличия документов на товар. Попов утверждал, что продавец заверил его, что икра была выращена искусственно и никаких проблем с вывозом не возникнет. Мужчины признали, что не задумывались о правовых последствиях покупки, и заявили о незнании всех необходимых правил.
После опроса Кислицын и Попов были отпущены, однако вся команда «Салавата Юлаева» уже успела покинуть Хабаровск.
Возбуждено дело по статье 258.1 Уголовного кодекса Российской Федерации — «Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов». Икру отправили на экспертизу для определения её происхождения. На данный момент дальнейшие шаги правоохранительных органов и возможные последствия для задержанных остаются под вопросом.