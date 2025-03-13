В Хабаровске хоккейных боссов задержали с 2,5 кг чёрной икры

На допросе Юрий Попов заявил, что вся икра принадлежит ему лично. По его словам, он купил продукт с рук «для себя» и не знал о необходимости наличия документов на товар. Попов утверждал, что продавец заверил его, что икра была выращена искусственно и никаких проблем с вывозом не возникнет. Мужчины признали, что не задумывались о правовых последствиях покупки, и заявили о незнании всех необходимых правил.