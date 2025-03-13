В Приморье площадь природных пожаров сократилась в 13 раз за сутки

«Зарегистрировано пять пожаров общей площадью 285 га, все они ликвидированы. Из общего числа на землях лесного фонда были зарегистрированы два пожара общей площадью 150 га. Еще три пожара на площади 135 га были зафиксированы на землях иных категорий», — сообщили в пресс-службе. На 11 марта общая площадь природных пожаров в крае составляла 3 772 га.