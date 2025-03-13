В Приморье площадь природных пожаров сократилась в 13 раз за сутки

«Зарегистрировано пять пожаров общей площадью 285 га, все они ликвидированы. Из общего числа на землях лесного фонда были зарегистрированы два пожара общей площадью 150 га. Еще три пожара на площади 135 га были зафиксированы на землях иных категорий», — сообщили в пресс-службе. На 11 марта общая площадь природных пожаров в крае составляла 3 772 га.
В тушении природных пожаров были задействованы 65 человек и 11 единиц техники. Пожарные подразделения к тушению палов за сутки привлекались два раза. На землях особо охраняемых природных территорий пожаров не зарегистрировано.
Погоду в Приморье определяет тыловая часть циклона, пришедшего в край 12 марта. На северо-востоке региона идет сильный снег, местами очень сильный, на остальной территории местами небольшой и умеренный снег. В отдельных районах на дорогах гололедица, снежный накат.
В Приморье на территории 14 муниципалитетов введен особый противопожарный режим, на территории еще 6 муниципальных образований введен режим повышенной готовности. Как заявил ранее первый заместитель министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды, животного мира и природных ресурсов Приморского края Евгений Чувасов, лесопожарная нагрузка в регионе весной будет экстремально высокой. Последний раз такая нагрузка фиксировалась в 2014 году.