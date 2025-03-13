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Туристов с черной икрой задержали в аэропорту Хабаровска

Из Хабаровска в Бангкок пытались вылететь туристы с черной икрой в багаже.

Источник: Соцсети

Сообщение об этом появилось в телеграм-канале «Трепанг-ДВ». По предварительным данным, российские туристы пытались незаконно вывезти за границу более килограмма деликатеса. Икра была упакована в два пластиковых контейнера, каждый весил 535,2 и 531 граммов. Маркировка на них отсутствовала. В отношении мужчины и женщины возбуждено уголовное дело за контрабанду водных биоресурсов.

Напомним, икра осетровых видов рыб весом свыше 250 граммов не относится к товарам для личного пользования. Кроме того, продукцию нельзя вывозить из России без разрешения СИТЕС. Оно выдаётся Росприроднадзором.