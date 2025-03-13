Туристов с черной икрой задержали в аэропорту Хабаровска

Сообщение об этом появилось в телеграм-канале «Трепанг-ДВ». По предварительным данным, российские туристы пытались незаконно вывезти за границу более килограмма деликатеса. Икра была упакована в два пластиковых контейнера, каждый весил 535,2 и 531 граммов. Маркировка на них отсутствовала. В отношении мужчины и женщины возбуждено уголовное дело за контрабанду водных биоресурсов.