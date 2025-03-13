Казахстанки остались на 8 марта без цветов и денег из-за мошенников

«Когда зашла в Telegram-канал, нашего чата уже не было, переписки уже не было. Зашла в TikTok-пространство, там начала искать их страницу. Страницы уже не было. В полицию не писала заявление, так как я не знаю, на кого писать. Потому что нет ни телефонных номеров, ни страниц, ни переписки — ничего нет. Но, скорее всего, буду писать, потому что, оказывается, очень много людей еще пострадали», — рассказала Асель.