Трамп признал, что НАТО ведет на Украине войну против России

Кроме того, он выразил мнение о будущем США в составе НАТО, указав на необходимость справедливого отношения к Америке со стороны других стран альянса. Дональд Трамп подчеркнул, что американцы не будут помогать тем, кто не выполняет своих финансовых обязательств перед военным альянсом.