Трамп признал, что НАТО ведет на Украине войну против России

Дональд Трамп назвал ужасными боевые действия на Украине.
Президент США Дональд Трамп признал ведение альянсом НАТО боевых действий против России на территории Украины. Об этом американский лидер заявил на встрече с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином в Белом доме.
«Деньги поступали миллиардами и миллиардами долларов, и НАТО стала намного сильнее. Теперь НАТО потратила большую часть этих денег, ведя эту ужасную войну», — сказал Трамп.
Кроме того, он выразил мнение о будущем США в составе НАТО, указав на необходимость справедливого отношения к Америке со стороны других стран альянса. Дональд Трамп подчеркнул, что американцы не будут помогать тем, кто не выполняет своих финансовых обязательств перед военным альянсом.
Президент США Дональд Трамп уже высказывался по поводу финансовых обязательств стран НАТО, подчеркивая необходимость их выполнения для поддержки со стороны США. Также он акцентировал внимание на важности диалога с Россией и Китаем по вопросам денуклеаризации и урегулирования конфликта на Украине, указывая на значительный прогресс в переговорах и необходимость скорого решения ситуации.