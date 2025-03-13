Житель Владивостока пытался дать крупную взятку сотруднику ФСБ

Напомним, следователи СКР по Приморью возбудили уголовное дело в отношении 37-летнего местного жителя по подозрению в даче взятки должностному лицу. 16 января обвиняемый дал взятку сотруднику ГИБДД за предоставление возможности его знакомым использовать наушники во время теоретического экзамена на право управления транспортными средствами.