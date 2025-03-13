Житель Владивостока пытался дать крупную взятку сотруднику ФСБ

Житель Владивостока привлечён к уголовной ответственности за попытку дачи взятки сотруднику ФСБ, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю.
Отмечается, что ранее судимый мужчина решил избежать уголовного преследования за незаконную добычу водных биоресурсов и предложил 100 000 рублей сотруднику ФСБ. Следственные органы задержали мужчину.
Ленинский районный суд Владивостока признал обвиняемого виновным по ч. 3 ст. 291 УК РФ («Дача взятки должностному лицу») и назначил ему наказание в виде трёх лет лишения свободы условно и штрафа в размере 300 000 рублей.
Напомним, следователи СКР по Приморью возбудили уголовное дело в отношении 37-летнего местного жителя по подозрению в даче взятки должностному лицу. 16 января обвиняемый дал взятку сотруднику ГИБДД за предоставление возможности его знакомым использовать наушники во время теоретического экзамена на право управления транспортными средствами.