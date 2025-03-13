Наркоторговцы из Средней Азии попались в Приморье с крупной партией героина.

В Приморье задержали троих выходцев из Средней Азии, пытавшихся организовать сеть наркоторговли через тайники-закладки. Как сообщила пресс-служба краевого УМВД, подозреваемых взяли с поличным в Арсеньеве при попытке сбыта героина массой свыше 60 граммов — этого объема хватило бы для сотен доз.
Оперативники управления по контролю за оборотом наркотиков вышли на след группы благодаря отработанной информации. При обысках правоохранители изъяли свертки с запрещённым веществом, подготовленные для распространения бесконтактным методом. Во время допросов задержанные признали намерения заработать на незаконном бизнесе, несмотря на осведомлённость о возможных последствиях.
Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 30 и п. «а» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ, предусматривающим ответственность за приготовление к незаконному сбыту наркотиков организованной группой. Санкции статей позволяют суду назначить наказание вплоть до 15 лет колонии с сопутствующей выплатой штрафа.
После отбытия срока осуждённых ждёт депортация с пожизненным запретом на въезд в Россию согласно Федеральному закону № 114 «О порядке выезда и въезда».