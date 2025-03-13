Наркоторговцы из Средней Азии попались в Приморье с крупной партией героина.

Оперативники управления по контролю за оборотом наркотиков вышли на след группы благодаря отработанной информации. При обысках правоохранители изъяли свертки с запрещённым веществом, подготовленные для распространения бесконтактным методом. Во время допросов задержанные признали намерения заработать на незаконном бизнесе, несмотря на осведомлённость о возможных последствиях.