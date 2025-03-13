Серийного карманника приговорили к 2,5 годам за кражи в автобусах Хабаровска

В Хабаровске 48-летнего серийного карманника приговорили к 2,5 годам лишения свободы за кражи в автобусах, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Преступления мужчина совершал в декабре прошлого года. Он садился в транспорт в утренние и дневные «часы пик» и искал пассажиров, которые использовали гаджеты, а потом убирали их в карманы и сумки, а затем крал их. Доказана причастность к трем кражам.