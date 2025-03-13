Серийного карманника приговорили к 2,5 годам за кражи в автобусах Хабаровска

В Хабаровске 48-летнего серийного карманника приговорили к 2,5 годам лишения свободы за кражи в автобусах, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Преступления мужчина совершал в декабре прошлого года. Он садился в транспорт в утренние и дневные «часы пик» и искал пассажиров, которые использовали гаджеты, а потом убирали их в карманы и сумки, а затем крал их. Доказана причастность к трем кражам.
У 16-летней девушки на улице Ленина из рюкзака похититель вытащил планшет стоимостью 100 тысяч рублей. Перед этим он резко толкнул ее в плечо, когда она отвлеклась, быстро украл гаджет и вышел из автобуса.
У 19-летней хабаровчанки из сумки мужчина похитил смартфон стоимостью 10 тысяч рублей, когда она ехала на работу.
Смартфон он продал на Центральном рынке за 500 рублей, планшет сдал в комиссионный магазин за 4 тысячи рублей, его изъяли во время обыска. Также у мужчины нашли еще один чужой телефон.
Ранее карманник отбывал наказания за кражи, мошенничество и хранение наркотиков.
— Суд признал хабаровчанина виновным в кражах (ч.2 ст. 158 УК РФ). Он находился под стражей. Суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев в колонии строгого режима, — сообщили в пресс-службе УМВД по Хабаровскому краю.
Напомним, ранее полиция задержала 41-летнего хабаровчанина, который в феврале совершил четыре карманные кражи.