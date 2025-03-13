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«Печной» пожар уничтожил дом в городе Назарово

В Красноярском крае потушили десять пожаров за сутки.

Источник: МЧС РФ

В Красноярском крае не прекращаются так называемые «печные» пожары, из-за которых жители частного сектора практически каждый день лишаются крыши над головой. 12 марта пожарные потушили десять возгораний. В одном случае к трагедии чуть не привели проблемы с печным отоплением в одноэтажном деревянном доме в городе Назарово.

Огонь охватил жилище, быстро распространился на хозяйственную пристройку и мог перекинуться на другие строения. К приезду сотрудников МЧС успела обрушиться кровля дома. К счастью, хозяева успели вовремя его покинуть. Никто не пострадал.

С пламенем, распространившимся на площади 150 квадратных метров, боролись 14 человек с помощью четырех спецмашин.

В МЧС напоминают, что нельзя допускать перекал печей и оставлять их без присмотра, пока не прогорят уголь или дрова.