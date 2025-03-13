«Печной» пожар уничтожил дом в городе Назарово

В Красноярском крае не прекращаются так называемые «печные» пожары, из-за которых жители частного сектора практически каждый день лишаются крыши над головой. 12 марта пожарные потушили десять возгораний. В одном случае к трагедии чуть не привели проблемы с печным отоплением в одноэтажном деревянном доме в городе Назарово.