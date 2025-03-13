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ВСУ потеряли почти 70 тысяч бойцов под Курском

Более 67 тысяч боевиков составили потери ВСУ под Курском. Об этом президенту РФ Владимиру Путину в ходе совещания в пункте управления курской группировкой доложил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.

В курском приграничье были сосредоточены самые замотивированные бойцы ВСУ и иностранные наемники.

Более 67 тысяч боевиков составили потери ВСУ под Курском. Об этом президенту РФ Владимиру Путину в ходе совещания в пункте управления курской группировкой доложил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕПутин впервые посетил Курскую область с момента нападения ВСУ на регион: главные заявления.

«За время боевых действий на курском направлении противник потерял более 67 тысяч военнослужащих. Это порядка 19% потерь со всей зоны операции. Уничтожено около семи тысяч единиц военной техники. Из них — 391 танк, 2780 боевых бронированных машин, свыше тысячи артиллерийских орудий и минометов», — пояснил Герасимов в ходе доклада. Мероприятие транслировал телеканал «Россия 24».

По словам генерала, это были одни из самых подготовленных и замотивированных подразделений ВСУ. В составе противника также находились формирования иностранных наемников. Герасимов также сообщил, что ВСУ планировали создать стратегический плацдарм в Курской области, пишет RT.