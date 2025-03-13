ВСУ потеряли почти 70 тысяч бойцов под Курском

«За время боевых действий на курском направлении противник потерял более 67 тысяч военнослужащих. Это порядка 19% потерь со всей зоны операции. Уничтожено около семи тысяч единиц военной техники. Из них — 391 танк, 2780 боевых бронированных машин, свыше тысячи артиллерийских орудий и минометов», — пояснил Герасимов в ходе доклада. Мероприятие транслировал телеканал «Россия 24».