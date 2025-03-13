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Бастрыкин потребовал доклад по делу мигранта-насильника из Петербурга

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании уголовного дела по факту совершения преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетней в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Бастрыкину доложат о ходе расследования.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании уголовного дела по факту совершения преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетней в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Председатель Следственного комитета запросил доклад о расследовании уголовного дела по факту совершения преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетней в Санкт-Петербурге… Подозреваемый задержан», — сообщает telegram-канал СК.

Уголовное дело было возбуждено по ст. 131 УК РФ (изнасилование) и ст 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). Председатель СК России поручил исполняющему обязанности руководителя ГСУ СК России по Санкт-Петербургу Олегу Бобкову доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.