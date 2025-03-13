Бастрыкин потребовал доклад по делу мигранта-насильника из Петербурга

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании уголовного дела по факту совершения преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетней в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.