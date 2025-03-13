Двое вымогателей отняли автомобиль у жительницы Усолья из-за конфликта с ее мужем

Сотрудники полиции задержали двоих членов преступной группы в Усолье-Сибирском, подозреваемых в вымогательстве в особо крупном размере в отношении жительницы поселка Новомальтинск Усольского района. Обратившаяся в отдел полиции 38-летняя женщина рассказала, что между ее муж является владельцем автомастерской, где занимается ремонтом машин. Между ним и клиенткой произошел конфликт, для разрешения которого заказчица привлекла своих знакомых, пишет ИА IrkutskMedia.