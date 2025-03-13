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Песков: Россия работает с продуманными вариантами завершения СВО

Российское руководство активно занимается разработкой стратегий для мирного урегулирования ситуации на Украине. Речь идет о более продуманных вариантах, чем те, о которых пишут в западной прессе. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов The Washington Post.

Песков уточнил, что документ из публикации WP не соответствует действительности.

Российское руководство активно занимается разработкой стратегий для мирного урегулирования ситуации на Украине. Речь идет о более продуманных вариантах, чем те, о которых пишут в западной прессе. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов The Washington Post.

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«Мы работаем с более продуманными вариантами», — сказал Песков в беседе с WP. Он также отметил, что в Кремле не признают «крайне противоречивые рекомендации», о которых говорилось в одной из статей газеты.

The Washington Post опубликовала документ, который якобы связан с московским аналитическим центром и силовыми службами России. В нем содержался ряд тезисов о том, чего хочет Москва в контексте переговоров. Газета заявляла, что документ анализируют в Европе.