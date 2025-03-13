Песков: Россия работает с продуманными вариантами завершения СВО

Песков уточнил, что документ из публикации WP не соответствует действительности.
Российское руководство активно занимается разработкой стратегий для мирного урегулирования ситуации на Украине. Речь идет о более продуманных вариантах, чем те, о которых пишут в западной прессе. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов The Washington Post.
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«Мы работаем с более продуманными вариантами», — сказал Песков в беседе с WP. Он также отметил, что в Кремле не признают «крайне противоречивые рекомендации», о которых говорилось в одной из статей газеты.
The Washington Post опубликовала документ, который якобы связан с московским аналитическим центром и силовыми службами России. В нем содержался ряд тезисов о том, чего хочет Москва в контексте переговоров. Газета заявляла, что документ анализируют в Европе.