AP: Украина израсходовала все поставленные США ракеты ATACMS

11 марта президент США Дональд Трамп объявил о возобновлении военной и разведывательной поддержки вооруженных сил Украины после того, как переговоры между представителями Вашингтона и Киева прошли в Саудовской Аравии, пишет RT. Кроме того, на этих же переговорах стороны достигли соглашения о скорейшем заключении договора в области добычи полезных ископаемых.