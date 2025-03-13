В Иркутской области неизвестный прошелся по поликлинике с автоматом в руках

Издание опубликовало видео, в котором видно, как мужчина, судя по внешности — выходец из страны ближнего зарубежья, в штанах камуфляжной расцветки подошел к регистратуре медучреждения, держа в руках автомат. Настоящий или нет — неизвестно. Затем он пошел искать медика.