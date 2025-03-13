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В Иркутской области неизвестный прошелся по поликлинике с автоматом в руках

Было оружие настоящим или муляжом, пока неизвестно.

Источник: Аргументы и факты

В Шелехове Иркутской области мужчина пришел в поликлинику с автоматом в руках. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

Издание опубликовало видео, в котором видно, как мужчина, судя по внешности — выходец из страны ближнего зарубежья, в штанах камуфляжной расцветки подошел к регистратуре медучреждения, держа в руках автомат. Настоящий или нет — неизвестно. Затем он пошел искать медика.

Сообщается, что, когда человек вышел, всех уложили на пол, так как побоялись, что он будет палить по окнам.

Ранее сообщалось о том, что в поликлиниках и больницах Иркутской области ввели масочный режим.