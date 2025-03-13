В Иркутской области неизвестный прошелся по поликлинике с автоматом в руках

В Шелехове Иркутской области мужчина пришел в поликлинику с автоматом в руках. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.
Издание опубликовало видео, в котором видно, как мужчина, судя по внешности — выходец из страны ближнего зарубежья, в штанах камуфляжной расцветки подошел к регистратуре медучреждения, держа в руках автомат. Настоящий или нет — неизвестно. Затем он пошел искать медика.
Сообщается, что, когда человек вышел, всех уложили на пол, так как побоялись, что он будет палить по окнам.
Ранее сообщалось о том, что в поликлиниках и больницах Иркутской области ввели масочный режим.