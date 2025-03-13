Военблогер сообщил о стрельбе по НЛО в Киеве. Видео

На Украине экстренно развернули системы ПВО.
На правом берегу Киева активно задействованы зенитные самоходные установки Flakpanzer Gepard, сообщил военный блогер Кирилл Федоров. По его словам, они используются для отражения атак недавно замеченного неопознанного летающего объекта, похожего на метеорит.
Системы ПВО Gepard были развернуты для усиления оборонительных мероприятий столицы Украины. «В Киеве на правом берегу вовсю работают Flakpanzer Gepard по “метеориту”, как нам сообщают местные», — написал Федоров в telegram-канале.
Ранее в Киеве перед взрывом в небе был замечен объект, который мог быть метеоритом. После инцидента в столице Украины была объявлена воздушная тревога. Информация о возможном метеорите еще не подтверждена официально, и детали происшествия продолжают уточняться.