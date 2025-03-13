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Арестовали и продадут: 8 омичей лишились автомобилей из-за долгов

Приставы лишили автомобилей 8 омичей из-за долгов.

Источник: Комсомольская правда

В Омске в ходе совместного рейда сотрудники ГИБДД и судебные приставы арестовали 8 автомобилей. Транспорт будет продан в счет погашения долгов. Рейд проводился 12 марта на улице Б. Хмельницкого.

У омичей был выбор — погасить долг или лишиться автомобиля, который будет реализован в счет погашения долга.

В одном случае 29-летний омич, задолжавший 116 тысяч рублей по кредиту, оплатил долг после того, как ему грозил арест его Chevrolet Lanos 2007 года выпуска. Аналогично поступил 43-летний житель Октябрьского округа, погасив задолженность перед управляющей компанией в размере 47 тысяч рублей, чтобы не лишиться своего Nissan Almera 2016 года.

Однако не все должники проявили готовность к сотрудничеству. 49-летний омич не стал гасить долг размером около 60 тысяч рублей и покинул место рейда после того, как судебный пристав арестовал его Nissan Wingroad 2000 года выпуска. Автомобиль будет реализован в счет погашения долга.

Ранее мы писали, что в Омске 158 человек лишились шести миллионов после обращения в юрфирму.