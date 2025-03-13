Арестовали и продадут: 8 омичей лишились автомобилей из-за долгов

В одном случае 29-летний омич, задолжавший 116 тысяч рублей по кредиту, оплатил долг после того, как ему грозил арест его Chevrolet Lanos 2007 года выпуска. Аналогично поступил 43-летний житель Октябрьского округа, погасив задолженность перед управляющей компанией в размере 47 тысяч рублей, чтобы не лишиться своего Nissan Almera 2016 года.