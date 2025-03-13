В Благовещенске арестовали владельца хостела, где произошел пожар

Ранее МЧС России сообщало, что в экстренные службы поступило сообщение о пожаре на улице Чайковского, 209, литер 14. По прибытии к месту вызова пожарные обнаружили, что горит административное здание. В результате пожара погибли пять человек, еще трое пострадали. Позже в ведомстве добавили, что возгорание ликвидировано на 180 «квадратах». По факту пожара было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть пяти человек).
«Собственник помещения, где произошла трагедия, арестован. Причина пожара пока предварительная — аварийная работа электрооборудования. Пожарной сигнализации в комнатах, где проживали люди, не было», — написал он в своем Telegram-канале.
По мнению Имамеева, к трагедии привели безответственность одного из благовещенцев и желание незаконно заработать. Кроме того, о том, что в помещении, не предназначенном для жилья, сдавались комнаты, не было известно ни надзорным органам, ни полиции. Ранее в здании располагалась столовая спичфабрики.
Отмечается, что на оперативно проведённом заседании КЧС Имамеев дал поручение обследовать все складские помещения, торговые и оптовые базы, промышленные зоны, строительные площадки на предмет незаконного проживания там людей. Мэр подчеркнул, что этим в ближайшее время займётся администрация города совместно с полицией.
«По факту чрезвычайного происшествия следственный комитет возбудил уголовное дело. Ход расследования контролирует прокуратура», — добавил он.