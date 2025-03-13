ВСУ пытались сжечь мирных жителей при атаке на Часов Яр. Видео

«Нас начали тупо палить. Сначала обрушили все этажи. И на второй день нас начали закидывать одними термобарами (термобарическими снарядами — прим. URA.RU). Кидали, пока не прожгли. На третий день нас прожгли. Для понимания: пламя усиливается, оно греет и греет. Получается пробой, и оно протекает», — рассказал гражданский в беседе с РИА Новости. Термобарические снаряды представляют собой боеприпасы, распыляющие при использовании аэрозоль, который, затем, поджигают.