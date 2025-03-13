Силы МЧС потушили пожар в Благовещенске, где погибли пять человек

Позже сайт «КП-Благовещенск» сообщил, что на самом деле «административным зданием» на деле оказался хостел, причем — нелегально работавший без всяких разрешительных документов. Для проживания людей здесь были оборудованы 11 комнат. Вероятно, арендовали жилье мигранты, которые работали на расположенных в этом районе города предприятиях.