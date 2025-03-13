Силы МЧС потушили пожар в Благовещенске, где погибли пять человек

Крупное возгорание, произошедшее в одном из административно-производственном здании, которое унесло жизни пяти человек, потушено спасателями МЧС. Об этом со ссылкой на представителей регионального управления ведомства сообщает ТАСС.
Отмечается, что площадь пожара составила 180 квадратных метров.
«Причина пожара устанавливается», — добавили собеседники агентства.
Напомним, ЧП произошло на улице Чайковского. При тушении огня пожарные нашли тела пяти погибших. Также огнеборцы эвакуировали десять человек, трое из них пострадали при ЧП.
Позже сайт «КП-Благовещенск» сообщил, что на самом деле «административным зданием» на деле оказался хостел, причем — нелегально работавший без всяких разрешительных документов. Для проживания людей здесь были оборудованы 11 комнат. Вероятно, арендовали жилье мигранты, которые работали на расположенных в этом районе города предприятиях.