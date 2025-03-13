Пожар в Ростовской области на месте падения БПЛА ликвидирован

Ранее Минобороны сообщало, что средства ПВО перехватили и уничтожили 14 украинских беспилотников над четырьмя регионами России, в том числе были подавлены пять дронов над Ростовской областью. Позже врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в результате падения БПЛА произошло возгорание на территории промобъекта, пострадавших среди персонала не было.