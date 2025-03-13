Волонтер подала заявление в полицию на жителя Тульской области из-за гибели около 18 кошек

По словам волонтера, заявление в полиции приняли, к мужчине приходил сотрудник правоохранительных органов. В квартире на данный момент остаются собаки. «Он не пускает в квартиру, у него там антисанитария, полицейские тоже побоялись входить, потому что там они кидаются под дверь, и довольно большие псы. Вчера с другим волонтером-собачником забирали одного пса, псы, честно, не в таком состоянии, как кошки. Да, они не социализированы, с ними никто не гуляет, они не знают поводка, но все-таки у них нет истощения, как у кошек, у которых ветеринары выявили различные травмы, например, выбитые зубы, застарелые переломы», — отметила Вагнер.