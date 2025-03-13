Волонтер подала заявление в полицию на жителя Тульской области из-за гибели около 18 кошек

«Прошу провести проверку на предмет наличия признаков преступления, предусмотренного ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными)», — сказано в заявлении.
Как сообщила ТАСС Вагнер, в городе Новомосковск в квартире проживала женщина, у которой на попечении находились более 20 кошек, а также несколько собак. После ее смерти животные остались с ее сыном. Предположительно, молодой человек стал подвергать кошек истязаниям, в результате чего 18 животных погибли, пять кошек ей удалось спасти.
Тела убитых животных жители находили в подъезде и рядом с домом. «Всего кошек было 23, пять я спасла, первый был Мартин. Четыре было, которых я спасла позавчера, остальные — нет», — сказала собеседник агентства.
По словам волонтера, заявление в полиции приняли, к мужчине приходил сотрудник правоохранительных органов. В квартире на данный момент остаются собаки. «Он не пускает в квартиру, у него там антисанитария, полицейские тоже побоялись входить, потому что там они кидаются под дверь, и довольно большие псы. Вчера с другим волонтером-собачником забирали одного пса, псы, честно, не в таком состоянии, как кошки. Да, они не социализированы, с ними никто не гуляет, они не знают поводка, но все-таки у них нет истощения, как у кошек, у которых ветеринары выявили различные травмы, например, выбитые зубы, застарелые переломы», — отметила Вагнер.
ТАСС запросил информацию в пресс-службе УМВД России по Тульской области, на данный момент ответ не поступил.