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В Новосибирске электричка сбила двух выпивавших на рельсах людей

Женщина погибла, мужчина — в больнице.

Источник: Соцсети

38-летнего мужчину и 41-летнюю женщину сбила электричка около остановочной платформы «Инструментальный» между станциями «Разъезд Иня» и «Новосибирск Южный». Об этом сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СФО.

Предварительно установлено, что люди сидели на рельсах и распивали спиртные напитки. Машинист, увидев их, подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение. Однако столкновения избежать не получилось.

Женщина скончалась на месте, мужчину доставили в больницу. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее BFM-Новосибирск сообщал о женщине, которую сбил грузовой поезд, когда она стояла на краю платформы. Она получила различные травмы.