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В Каменском районе в ДТП с бетономешалкой погиб человек

Рискованный выезд на полосу для встречного движения стал причиной гибели человека на трассе Екатеринбург — Шадринск — Курган.

Как сообщила пресс-служба управления ГАИ по Свердловской области, 12 марта, около 20:00, на 73-м км трассы Екатеринбург — Шадринск — Курган в Каменском районе произошло ДТП, унесшее жизнь одного человека и травмировавшее двоих.

По предварительным данным, водитель «Лады» при обгоне не убедился в безопасности маневра и допустил столкновение с бетономешалкой, двигавшейся во встречном направлении.

Непристегнутый пассажир, сидевший на заднем сидении, получил травмы, от которых умер на месте. Погибший — мужчина 1982 г. р., житель Курганской области. Водитель и пассажир переднего сидения были доставлены в клинику с различными травмами.

Как сообщалось ранее, по данным на утро 13 марта, в Свердловской области за сутки зафиксировали 101 ДТП. В этих происшествиях один человек погиб, трое получили травмы.