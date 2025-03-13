На Украине объяснили взрыв во время пролета НЛО

«…Взорвалось подожженное накануне авто военных, а падение неизвестного объекта, который в сети называют метеоритом (кометой, и даже звездой) — просто совпало по времени со взрывом», — пишет telegram-канал «Униан». Там также отметили, что в Киеве объявлена воздушная тревога в связи с угрозой атаки дронов «шахедов».