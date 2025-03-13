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На Украине объяснили взрыв во время пролета НЛО

На Украине предположили причину происшествия в Соломенском районе Киева, где недавно был замечен неопознанный летающий объект, после чего произошел громкий взрыв. По информации местного telegram-канала, причиной этому стал подожженный накануне автомобиль военных, а инцидент с НЛО просто совпал со взрывом.

Появилась версия причины взрыва в Киеве.

На Украине предположили причину происшествия в Соломенском районе Киева, где недавно был замечен неопознанный летающий объект, после чего произошел громкий взрыв. По информации местного telegram-канала, причиной этому стал подожженный накануне автомобиль военных, а инцидент с НЛО просто совпал со взрывом.

«…Взорвалось подожженное накануне авто военных, а падение неизвестного объекта, который в сети называют метеоритом (кометой, и даже звездой) — просто совпало по времени со взрывом», — пишет telegram-канал «Униан». Там также отметили, что в Киеве объявлена воздушная тревога в связи с угрозой атаки дронов «шахедов».

В Киеве перед взрывом в небе был замечен объект, который мог быть метеоритом. Об этом сообщало украинское издание «Страна.ua». Подробности инцидента пока остаются неясными. Кадры НЛО стали появляться в украинских telegram-каналах.