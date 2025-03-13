В Курской области продолжаются активные бои с ВСУ.
В Курской области были обнаружены почти сто человек, ранее занесенных в списки пропавших без вести. Об этом сообщил помощник руководителя МЧС России Юрий Мезинов. Такие данные появились после того, как были освобождены некоторые населенные пункты в регионе.
Почти 90% из тех, кого эвакуировали, числятся в списках пропавших без вести. Это означает, что многие семьи наконец смогут воссоединиться со своими близкими после более шести месяцев без каких-либо вестей, поделился Мезинов в интервью РИА Новости. Что происходит в Курской области — в материале URA.RU.
Нашли около сотни пропавших мирных жителей.
Примерно 100 человек из списка пропавших без вести были обнаружены в городе Суджа и прилегающих к нему деревнях. Об этом сообщил РИА Новости помощник руководителя МЧС России Юрий Мезинов.
В январе текущего года уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова разместила список, включающий 517 имен граждан, пропавших на территории Курской области. Родственники этих людей не могут с ними связаться. Позже, в начале февраля, курские официальные лица уточнили, что общее количество пропавших достигает приблизительно двух тысяч человек.
Сырский назвал отступление ВСУ маневром.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский охарактеризовал отход боевиков в Курской области как тактический маневр. Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала, что реальные последствия этого действия на поле боя иные.
«В переводе на русский: для киевского режима дело-труба, суджанская труба,» — заявила Захарова. Ее сообщение опубликовано в официальном telegram-канале политика.
Боевые действия продолжают активно развиваться в пригородных районах Суджи и близлежащих территориях, пишет 360.ru. Сырский подчеркнул, что российские силы пытаются осуществить прорыв в направлении Сумской и Харьковской областей.
Путин посетил Курскую область и надел военную форму.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕПутин впервые посетил Курскую область с момента нападения ВСУ на регион: главные заявления.
В первый раз после того, как украинские войска вторглись в Курскую область, президент России Владимир Путин посетил этот регион. В ходе визита он провел заседание в командном центре, где обсуждались действия российской армии на территории субъекта.
На совещании начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил о проведении успешной операции с использованием элементов газопроводной системы, сообщил о потерях, понесенных ВСУ, и дал указания о необходимости скорейшего вытеснения украинских войск из области. Отмечается, что Путин посетил командный пункт Курской группировки, где он принял участие в совещании, будучи одетым в военную форму.
ВСУ бьют по эвакуированным мирным жителям.
Украинские боевики обстреливают группы, эвакуирующие мирных жителей из Суджи и прилегающих населенных пунктов Курской области. Об этом рассказал командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов в беседе с РИА Новости. По его словам, ВС РФ эвакуировали 19 человек, из которых четыре были ранены. Пострадавшие были немедленно госпитализированы. Эвакуация мирных жителей под Курском продолжается.
Жители Казачьей Локни об обстрелах ВСУ.
Жители недавно освобожденного села Казачья Локня поделились с «Известиями» своими переживаниями о семи месяцах пребывания под непрерывными обстрелами со стороны ВСУ. Согласно рассказам гражданских, село были значительные разрушения, а раненые местные жители были захвачены украинскими военными и вывезены в неизвестном направлении.
«Сильные обстрелы, много побитого, много людей раненых. Но их забирали украинцы, а так у нас постоянные обстрелы. И жить негде, постоянные обстрелы», — поделилась с прессой жительница села Людмила.
Один из местных жителей подвергся жестоким избиениям со стороны ВСУ после того, как отказался присоединиться к армии. Также были зафиксированы акты мародерства: у одной из жительниц похитили сумку с личными вещами, а позже у нее же, под предлогом «обмена», отняли мобильный телефон.
ВС РФ об освобождении Косицы.
Российские силы освободили Косицы под КурскомФото: Сергей Русанов © URA.RU.
Российские военные сообщили о взятии под контроль населенного пункта Косица в Курской области. Заместитель командира батальона «Каштан» спецназа «Ахмат», известный под позывным «Хамза», в интервью «Известиям» поделился, что в результате операции удалось не только освободить Косицу, но и продвинуться до села Зозулино.
По словам командира штурмовой группы «Жора», на проезжей части все еще находятся взрывные устройства. Российским силам еще предстоит их обезвредить. В данный момент территория находится под контролем ВС РФ, военные России укрепляют позиции и продолжают движение вперед.
Российские силы ликвидировали все шведские танки Strv 122 на Украине.
Швеция предоставила ВСУ 10 своих передовых боевых машин, которые были использованы в операции против Курской области. Но российские войска осуществили минимум 14 точечных ударов по данной технике, сообщает издание Forbes. Это привело к повреждению всех 10 танков Strv 122, причем некоторые из них были поражены не один раз.
Хинштейн: ВС РФ скоро победят ВСУ под Курском.
Российские силы скоро одержат победу над украинскими военнослужащими в Курской области. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил врио губернатора региона Александр Хинштейн.