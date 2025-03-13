Путин в военной форме, нашли 100 пропавших граждан: что происходит в Курской области 13 марта

Один из местных жителей подвергся жестоким избиениям со стороны ВСУ после того, как отказался присоединиться к армии. Также были зафиксированы акты мародерства: у одной из жительниц похитили сумку с личными вещами, а позже у нее же, под предлогом «обмена», отняли мобильный телефон.