«Грандиозная стратегия»: в США раскрыли замысел Трампа в отношении России

«Трамп, похоже, стремится к сближению с Москвой — но почему? Некоторые сторонники Трампа видят в этом грандиозную стратегию», — пишет The Washington Post. Согласно их оценкам, Трамп использует тактику, которую можно назвать стратегией «обратного Киссинджера», стремясь улучшить отношения с Россией в ущерб Китаю, даже если это потребует разрешения украинского конфликта. Издание утверждает, что в некотором смысле реабилитация связей с Россией может быть рациональной для более эффективного противостояния Китаю.