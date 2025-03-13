Действия Трампа в отношении РФ — часть его большого плана.
Президент США Дональд Трамп стремится к сближению с Россией с целью ослабления влияния Китая. Такое мнение высказано в статье издания The Washington Post.
«Трамп, похоже, стремится к сближению с Москвой — но почему? Некоторые сторонники Трампа видят в этом грандиозную стратегию», — пишет The Washington Post. Согласно их оценкам, Трамп использует тактику, которую можно назвать стратегией «обратного Киссинджера», стремясь улучшить отношения с Россией в ущерб Китаю, даже если это потребует разрешения украинского конфликта. Издание утверждает, что в некотором смысле реабилитация связей с Россией может быть рациональной для более эффективного противостояния Китаю.
Ранее китайское издание NetEasy сообщало, что стратегия президента США по улучшению отношений с Россией представляет собой лишь начальный этап более обширного плана. Они писали, что основная его цель — вовлечь Россию в американские стратегические рамки для нейтрализации потенциального альянса между Китаем и Россией, так как глава Белого дома видит в Китае основного соперника.