В Екатеринбурге огонь уничтожил садовый домик и «УАЗ 452»

На площади 80 квадратных метров сгорели садовый дом, надворные постройки, автомобиль «УАЗ 452».
В борьбе с огнем участвовали три единицы техники и девять человек личного состава. В 02:09 огонь был локализован, в 02:40 открытое горение ликвидировали. Проливку и разбор сгоревших конструкций завершили в 06:36.
Как сообщалось ранее, в Первоуральске сгорела квартира в пятиэтажке. Причиной пожара на на улице Емлина стал электровелосипед.
В результате происшествия пострадал человек, сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области.