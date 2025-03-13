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В Екатеринбурге огонь уничтожил садовый домик и «УАЗ 452»

13 марта, в 01:34, в Екатеринбурге поступил сигнал о пожаре в садовом товариществе на улице Коммунистической.

На площади 80 квадратных метров сгорели садовый дом, надворные постройки, автомобиль «УАЗ 452».

В борьбе с огнем участвовали три единицы техники и девять человек личного состава. В 02:09 огонь был локализован, в 02:40 открытое горение ликвидировали. Проливку и разбор сгоревших конструкций завершили в 06:36.

Как сообщалось ранее, в Первоуральске сгорела квартира в пятиэтажке. Причиной пожара на на улице Емлина стал электровелосипед.

В результате происшествия пострадал человек, сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области.