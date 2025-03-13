«То крест упал, то метеорит, есть грех»: что известно о падении НЛО в Киеве

Не обошлось и без версии о том, что само видео с летающим НЛО — это фейк. Так считает Тимофей Лебедев. По его мнению, внимание украинского народа специально пытаются отвлечь от происходящего конфликта. «***** [блин], опять эти фейки! Зачем [обманывают] народ? Война ужасна, а не какие-то там кадры! Пора с Россией мириться, а не на Запад надеяться!» — отмечает пользователь.