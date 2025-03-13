Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Один из основателей файлообменника Pirate Bay погиб в Словении

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Один из основателей файлообменника Pirate Bay («Пиратская бухта») Карл Лундстрём погиб в авиакатастрофе в Словении, сообщила в среду правая партия «Альтернатива для Швеции», к которой он принадлежал.

Источник: Freepik

«Сегодня нас настигла трагическая и невообразимая новость. Карл Лундстрём, легенда и ветеран шведского национализма, погиб в авиакатастрофе в понедельник. Он вылетел на своем самолете Mooney M-20 из Загреба в Цюрих в Швейцария, но потерпел крушение в Словении», — сказано в сообщении.

Лундстрём был сооснователем торрент-портала Pirate Bay.

Сайт Pirate Bay был основан в ноябре 2003 года. Торрент-портал предоставляет пользователям возможность бесплатно обмениваться контентом различного содержания, в частности, видео- и аудиофайлами. Портал предоставляет услуги на 30 языках, в том числе на русском. В 2006 году шведская полиция конфисковала компьютеры и серверы Pirate Bay, однако сайт вновь заработал через несколько дней. В настоящее время его серверы находятся за пределами Швеции.