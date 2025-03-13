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Более 100 ДТП случилось за сутки в Свердловской области

В одной из аварий 12 марта погиб человек.

За прошедшие сутки на дорогах Среднего Урала сотрудники ГИБДД зарегистрировали 101 ДТП, в одном из которых погиб человек и двое получили различные травмы.

По данным региональной Госавтоинспеции, наиболее распространенными причинами аварий стали несоответствующая скорость, нарушение очередности проезда, игнорирование правил приоритета и недостаточная дистанция между автомобилями.

Напомним, рискованный выезд на встречную полосу вечером 12 марта привел к смертельному ДТП на трассе Екатеринбург — Шадринск — Курган. В результате столкновения со встречной бетономешалкой погиб водитель автомобиля «Лада».