Более 100 ДТП случилось за сутки в Свердловской области

За прошедшие сутки на дорогах Среднего Урала сотрудники ГИБДД зарегистрировали 101 ДТП, в одном из которых погиб человек и двое получили различные травмы.
По данным региональной Госавтоинспеции, наиболее распространенными причинами аварий стали несоответствующая скорость, нарушение очередности проезда, игнорирование правил приоритета и недостаточная дистанция между автомобилями.
Напомним, рискованный выезд на встречную полосу вечером 12 марта привел к смертельному ДТП на трассе Екатеринбург — Шадринск — Курган. В результате столкновения со встречной бетономешалкой погиб водитель автомобиля «Лада».