Военблогер Фёдоров рассказал о стрельбе по НЛО в Киеве

Военный блогер Кирилл Фёдоров заявил, что в ночь на четверг в украинской столице велась стрельба по «неопознанному летающему объекту».
По его словам, были задействованы зенитные самоходные установки Flakpanzer Gepard.
«В Киеве на правом берегу вовсю работают Flakpanzer Gepard по “метеориту”, как нам сообщают местные», — написал он в Telegram.
Ранее украинские средства массовой информации сообщили, что перед взрывом в украинской столице был замечен «неопознанный объект». Они не исключили, что речь может идти о «метеорите».
Также стало известно, что тревогу с воздуха в украинской столице объявили после взрыва.