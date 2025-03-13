В деле Хасана Касымбаева появился еще один потерпевший

Хасана Касымбаева, которого в Талгаре называют главой «Хуторской бригады», взяли под стражу 5 ноября 2024 года. По данным полиции, Касымбаев может иметь отношение к похищению и избиению тренера по боям без правил в июне 2021 года в Талгаре. Тогда групповое избиение и похищение мужчины попали на видео. В описании отмечалось, что избитый мужчина — боец и тренер по боям без правил Арман Алимов.