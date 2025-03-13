В деле Хасана Касымбаева появился еще один потерпевший

В отношении Хасана Касымбаева ранее было начато расследование по фактам похищения человека, умышленного причинения тяжкого вреда здоровью и вымогательства.
«Похищение и причинение тяжкого вреда здоровью касаются Армана, а по вымогательству другой потерпевший», — сообщил адвокат Алишер Алишев, подтвердив таким образом, что по делу проходят уже двое потерпевших.
Он также сообщил, что Хасан Касымбаев в настоящее время находится в СИЗО. Статью о создании и руководстве ОПГ ему не предъявляли, уточнил адвокат. По данным Алишева, в настоящее время проводятся дополнительные следственные действия.
Защита Армана Алимова подала ходатайство о производстве следственных действий, которое было удовлетворено.
«Сейчас ждем окончания следственных действий и возможности ознакомления с материалами дела. Следствие идет, ждем результатов», — сообщил адвокат Алишер Алишев.
Отметим, что имя Хасана Касымбаева фигурировало в связи с резонансным убийством Шерзата Болата (Полата) в Талгаре.
Хасана Касымбаева, которого в Талгаре называют главой «Хуторской бригады», взяли под стражу 5 ноября 2024 года. По данным полиции, Касымбаев может иметь отношение к похищению и избиению тренера по боям без правил в июне 2021 года в Талгаре. Тогда групповое избиение и похищение мужчины попали на видео. В описании отмечалось, что избитый мужчина — боец и тренер по боям без правил Арман Алимов.
Жестокое убийство 16-летнего Шерзата Болата в Талгаре произошло в ночь на 4 октября. По подозрению в совершении преступления были задержаны и взяты под стражу 11 человек. Расследование убийства взял на контроль министр внутренних дел Казахстана Ержан Саденов. В Талгар была направлена группа из МВД.