В Новороссийске горит мусорный полигон

Ранее, мажоритарная доля (71,67%) оператора мусорного полигона в Новороссийске — ООО «Терра-Н» — перешла к Александру Чекрыгину. Он же является руководителем московского АО «Бизнес Альянс», которому принадлежат ООО «Краснодарский региональный экологический оператор», ООО «КПО Староминский» и др. Мусорный полигон находится в урочище горы Щелба, недалеко от села Абрау-Дюрсо, рядом с густонаселенным жилым массивом. Его вместимость составляет 160 тыс. т отходов в год.