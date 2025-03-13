В Забайкалье составили почти 50 административных протоколов на сеть «Светофор»

Проверки были проведены в 32 магазинах торговой сети «Светофор» в Забайкальском крае. По результатам лабораторных исследований, из 213 проб пищевой продукции не соответствовало требованиям технических регламентов 17 проб, или 8%. В ходе контрольных закупок и внеплановых выездных проверок было проинспектировано более 2 тыс. единиц продукции, наложен арест на 1,2 тыс. единиц продукции на общую сумму в размере 141 тыс. руб., забраковано 24 партии пищевой и шесть партий непищевой продукции.