В Забайкалье составили почти 50 административных протоколов на сеть «Светофор»

«Управлением Роспотребнадзора по Забайкальскому краю завершено проведение контрольных мероприятий в отношении ООО “Торгсервис 75” (торговая сеть “Светофор”). За выявленные в ходе проверок нарушения составлено 48 протоколов об административном правонарушении. Выдано семь предписаний об устранении выявленных нарушений обязательных требований и об устранении требований технических регламентов», — говорится в сообщении.
Проверки были проведены в 32 магазинах торговой сети «Светофор» в Забайкальском крае. По результатам лабораторных исследований, из 213 проб пищевой продукции не соответствовало требованиям технических регламентов 17 проб, или 8%. В ходе контрольных закупок и внеплановых выездных проверок было проинспектировано более 2 тыс. единиц продукции, наложен арест на 1,2 тыс. единиц продукции на общую сумму в размере 141 тыс. руб., забраковано 24 партии пищевой и шесть партий непищевой продукции.
Среди основных нарушений были несвоевременный ремонт производственных помещений, реализация продукции с истекшим сроком годности, отсутствие медосмотров у персонала, отсутствие условий для обработки торгового инвентаря (тележек), а также нарушение требований к маркировке товаров, передаче информации при продаже товаров, нарушение прав потребителей на получение информации о товаре.