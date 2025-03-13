В тоннеле на территории Новой Москвы загорелся автобус

До этого врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал, что пожарные ликвидировали возгорание на месте падения беспилотника в регионе в Шолоховском районе. В результате горения сухой травы в поле расположенный рядом промышленный объект не пострадал, добавил Слюсарь.