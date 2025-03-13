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В тоннеле на территории Новой Москвы загорелся автобус

В тоннеле на Калужском шоссе в Новой Москве загорелся автобус, сообщает Telegram-канал «360 ЧП».

Источник: Freepik

По данным Telegram-канала, инцидент произошел в поселке Коммунарка.

«Автобус загорелся в тоннеле на Калужском шоссе в Коммунарке Информации о пострадавших нет», — говорится в сообщении.

До этого врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал, что пожарные ликвидировали возгорание на месте падения беспилотника в регионе в Шолоховском районе. В результате горения сухой травы в поле расположенный рядом промышленный объект не пострадал, добавил Слюсарь.

Также 13 марта Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту пожара в хостеле в Благовещенске. Следственно-оперативная группа провела осмотр места происшествия. Обстоятельства происшедшего устанавливаются, назначена пожарно-техническая экспертиза. Правоохранительные органы задержали лицо, предоставляющее услуги по проживанию в хостеле.