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В Увельском районе работница почты пойдет под суд за растрату

Она похитила 380 тысяч рублей и потратила их на свои нужды.

В Южноуральске сотрудники полиции завершили следствие по уголовному делу в отношении работницы почты, которая присвоила 380 тысяч рублей. Об этом заявили в ГУ МВД России по Челябинской области.

Пользуясь служебным положением, женщина неоднократно крала деньги из сейфа. Регулярные кражи раскрыли оперативники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции МО МВД.

«Всего она похитила 380 тысяч рублей и потратила их на свои нужды», — прокомментировали в ведомстве. Уголовное дело направлено на рассмотрение в Увельский районный суд.

Ранее стало известно о том, что глава села Буранное в Агаповском районе Челябинской области получил три года условно за растрату и превышение полномочий.