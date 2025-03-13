В Увельском районе работница почты пойдет под суд за растрату

В Южноуральске сотрудники полиции завершили следствие по уголовному делу в отношении работницы почты, которая присвоила 380 тысяч рублей. Об этом заявили в ГУ МВД России по Челябинской области.
Пользуясь служебным положением, женщина неоднократно крала деньги из сейфа. Регулярные кражи раскрыли оперативники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции МО МВД.
«Всего она похитила 380 тысяч рублей и потратила их на свои нужды», — прокомментировали в ведомстве. Уголовное дело направлено на рассмотрение в Увельский районный суд.
Ранее стало известно о том, что глава села Буранное в Агаповском районе Челябинской области получил три года условно за растрату и превышение полномочий.