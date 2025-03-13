В Калужской области при падении БПЛА пострадал один человек

Ранее Минобороны РФ сообщило что российские средства ПВО уничтожили с вечера 12 марта 77 украинских беспилотников, в том числе 25 БПЛА — над территорией Калужской области.
«В результате падения одного из БПЛА возникло возгорание технического здания промышленного предприятия в Дзержинском районе. Возгорание было оперативно ликвидировано. Один из сотрудников ночной смены предприятия получил ранение легкой степени тяжести. Ему оперативно была оказана медицинская помощь», — говорится в сообщении губернатора.
Кроме того, в результате падения БПЛА была повреждена вышка связи и линия электроснабжения в Хвастовичском районе. На местах уничтожения беспилотников работают оперативные группы, предварительно, жертв и серьезных повреждений инфраструктуры нет, добавил Шапша, заверив, что все повреждения будут оперативно устранены.