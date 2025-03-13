В Калужской области при падении БПЛА пострадал один человек

Кроме того, в результате падения БПЛА была повреждена вышка связи и линия электроснабжения в Хвастовичском районе. На местах уничтожения беспилотников работают оперативные группы, предварительно, жертв и серьезных повреждений инфраструктуры нет, добавил Шапша, заверив, что все повреждения будут оперативно устранены.