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В Калужской области при падении БПЛА пострадал один человек

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. При падении БПЛА в Калужской области возникло возгорание на промышленном предприятии, его уже ликвидировали, один из сотрудников получил легкое ранение, сообщил в четверг в Telegram-канале губернатор региона Владислав Шапша.

Источник: © РИА Новости

Ранее Минобороны РФ сообщило что российские средства ПВО уничтожили с вечера 12 марта 77 украинских беспилотников, в том числе 25 БПЛА — над территорией Калужской области.

«В результате падения одного из БПЛА возникло возгорание технического здания промышленного предприятия в Дзержинском районе. Возгорание было оперативно ликвидировано. Один из сотрудников ночной смены предприятия получил ранение легкой степени тяжести. Ему оперативно была оказана медицинская помощь», — говорится в сообщении губернатора.

Кроме того, в результате падения БПЛА была повреждена вышка связи и линия электроснабжения в Хвастовичском районе. На местах уничтожения беспилотников работают оперативные группы, предварительно, жертв и серьезных повреждений инфраструктуры нет, добавил Шапша, заверив, что все повреждения будут оперативно устранены.