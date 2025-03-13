Вооруженный гаечным ключом мужчина ограбил офис микрозаймов в Ленобласти

До этого сообщалось, что в Хостинском районе Сочи злоумышленник, угрожая продавцу ножом, украл выручку из кассы продуктового магазина. Угрожая продавцу, злоумышленник заскочил за прилавок, открыл кассу и собрал всю выручку в сумме 17 тысяч рублей. Подозреваемого в разбое удалось задержать, им оказался ранее судимый 42-летний местный житель.