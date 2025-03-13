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Силовики задержали мужчину, который с оружием пришел в Шелеховскую больницу

Правоохранительные органы проводят проверку по факту хулиганства.

Источник: Соцсети

В Шелехове правоохранительные органы проводят проверку по факту инцидента в больнице. Об этом сообщили в иркутском Следственном комитете и МВД.

Как отметили в СК, видеозапись инцидента, в котором мужчина с оружием в руках приходит в Шелеховскую больницу, датируется 8 марта. С оружием в руках мужчина искал врача.

«В настоящее время личность мужчины установлена, оружие изъято и направлено на экспертизу», — добавили в СК.

Проверка проводится по признакам уголовной статьи 213 УК РФ (хулиганство).

В МВД отметили, что подозреваемому 36 лет. В момент инцидента он был пьян. Причину поступка объяснить не смог.

Ранее сообщалось о том, что в Сети появилось видео, на котором мужчина с автоматом в руках заходит в медицинское учреждение.