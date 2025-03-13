Силовики задержали мужчину, который с оружием пришел в Шелеховскую больницу

В Шелехове правоохранительные органы проводят проверку по факту инцидента в больнице. Об этом сообщили в иркутском Следственном комитете и МВД.
Как отметили в СК, видеозапись инцидента, в котором мужчина с оружием в руках приходит в Шелеховскую больницу, датируется 8 марта. С оружием в руках мужчина искал врача.
«В настоящее время личность мужчины установлена, оружие изъято и направлено на экспертизу», — добавили в СК.
Проверка проводится по признакам уголовной статьи 213 УК РФ (хулиганство).
В МВД отметили, что подозреваемому 36 лет. В момент инцидента он был пьян. Причину поступка объяснить не смог.
Ранее сообщалось о том, что в Сети появилось видео, на котором мужчина с автоматом в руках заходит в медицинское учреждение.