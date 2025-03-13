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Мошенники обманули свыше 100 узбекистанцев, которые хотели купить дешевые продукты в Telegram

Vaib.uz (Узбекистан. 13 марта). В Узбекистане раскрыта преступная группа, которая обманным путем завладела деньгами более 100 человек.

Мошенники создавали фейковые аккаунты и группы в Telegram, предлагали купить продукты питания по заниженным оптовым ценам и, войдя в доверие к покупателям, незаконно присваивали их деньги.

Как работала схема обмана?

В Telegram-группах мошенники размещали рекламу с предложением дешёвых продуктов по оптовой цене. Заинтересованных граждан они убеждали внести предоплату. Деньги переводились на банковские карты, оформленные на третьих лиц по поддельным документам.

Получив средства, мошенники вносили покупателей в черный список и снимали деньги, не предоставляя обещанный товар. Таким образом, преступная группа нанесла крупный материальный ущерб более чем сотне граждан.

Как удалось раскрыть преступников?

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 169 (кража) Уголовного кодекса. В настоящее время ведётся предварительное расследование, устанавливаются все причастные лица. Правоохранители задержали одного из мужчин, на которого были оформлены пластиковые карты.