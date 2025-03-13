Мошенники обманули свыше 100 узбекистанцев, которые хотели купить дешевые продукты в Telegram

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 169 (кража) Уголовного кодекса. В настоящее время ведётся предварительное расследование, устанавливаются все причастные лица. Правоохранители задержали одного из мужчин, на которого были оформлены пластиковые карты.